75-jarige gebruikt DigiD van een ander om eigen prikafspraak te vervroegen

De 75-jarige Louis de Bot uit Hank heeft per ongeluk iets gedaan wat technisch onmogelijk zou moeten zijn. Hij heeft met de DigiD van iemand die hem wilde helpen, een vaccinatieafspraak voor zichzelf kunnen verplaatsen. Jacqueline Toonen van de landelijke GGD-organisatie GGD-GHOR spreekt waarschuwende woorden: “Doe het niet, u wordt er achteraf uitgefilterd."

“Ik had verwacht dat het systeem zou blokkeren omdat de gebruikte DigiD niet die van mij was," vertelt de Hankse historicus, "maar nee hoor: we hebben ‘gewoon’ een vaccinatie afspraak naar voren kunnen halen."

Onbedoeld heeft Louis waarschijnlijk een flink IT-probleem aan het licht gebracht bij de overheid. Hij was ontevreden over de late vaccinatieafspraken die hij al had en vroeg een kennis om te kijken of die afspraken ‘naar voren’ gehaald konden worden. De kennis logde in met zijn eigen DigiD, maar deed zich daarna online voor als de 75-jarige De Bot. Hij gaf de juiste antwoorden bij de gestelde vragen én het lukte. De Bot kon eerder en op een andere locatie terecht voor zijn vaccinaties.

"Ik ben geschokt dat zoiets mogelijk is.”

Louis is blij, maar vooral stomverbaasd dat zoiets mogelijk was. “Geen ingebouwde controle of je wel een uitnodigingsbrief voor een vaccinatie hebt gehad, geen controle of jouw DigiD wel past bij jouw profiel en of het hoort bij het burgerservicenummer.”

Op die manier lukte het om een nieuwe datum te prikken voor Louis' eerste vaccinatie. "Ik ben blij dat het gelukt is om de vaccinatie naar voren te halen, maar ook geschokt dat zoiets mogelijk is.”

"Achteraf halen we dit soort trucs er wel uit."

Jacqueline Toonen van de CHOR-GGD bevestigt dat het afsprakensysteem, waarbij wordt ingelogd met een DigiD, niet controleert of de gegevens die dan online worden ingevuld ook horen bij de identiteit van de ingelogde DigiD. “Achteraf halen we dit soort trucs er wel uit, we waarschuwen ook om dit niet te doen. Het komt echt aan het licht.”

Op de website Coronatest.nl, waar online afspraken gemaakt kunnen worden voor vaccinaties, staat ook een waarschuwing tegen het maken van afspraken zonder uitnodiging. “Als achteraf blijkt dat u nog geen uitnodiging heeft gekregen, wordt uw afspraak geannuleerd.” Indirect wordt hier aangegeven dat systemen inderdaad niet aan elkaar gekoppeld zijn en dus ook niet kunnen controleren of gemaakte afspraken wel legitiem zijn.

De Bot heeft minister Hugo de Jonge via een brief op de hoogte heeft gesteld van de hiaten in het systeem, maar hij heeft nog niet gemerkt dat zijn nieuwe vaccinatieafspraak veranderd is. “Ik heb nu een afspraak staan voor begin april in Dordrecht en volgens ‘het systeem’ staat die afspraak nog steeds.”

