20 jaar homohuwelijk: 'We moeten er trots op zijn dat dit nu kan'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Om deze reden viert Jan Wolter Wabeke het homohuwelijk

Jan Wolter Wabeke vocht er dertien jaar voor, maar uiteindelijk heeft de jurist uit Best ervoor gezorgd dat twintig jaar geleden het eerste 'homohuwelijk' plaatsvond. Nederland was het eerste land ter wereld waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Op 1 april 2001, klokslag 12 uur, werd er voor het eerst getrouwd. Voor Wabeke een ontroerend moment.

Lola Zopfi Geschreven door

Wabeke is getrouwd met Jan Swinkels. 43 jaar zijn ze inmiddels samen, waarvan 20 jaar getrouwd. Samen zitten ze in hun tuin in Best te genieten van het lentezonnetje.

"In deze tuin zijn veel belangrijke gesprekken gevoerd", vertelt Wabeke. "In 1988 kwamen we hier samen om zaken te bespreken voor de realisatie van het universele huwelijk." Wabeke noemt het liever niet het homohuwelijk. "Het is namelijk precies hetzelfde. Wij hebben altijd gestreden om dezelfde juridische rechten te krijgen die hetero's krijgen zodra ze trouwen."

"Die eerste vergaderingen ontstonden hier, onder mijn notenboom."

Die belangrijke gesprekken hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er inmiddels in tientallen landen vrouwen met vrouwen en mannen met mannen kunnen trouwen.

"Die eerste vergaderingen ontstonden hier, onder mijn notenboom", vertelt Wabeke. Het eerste homohuwelijk was in Amsterdam, maar de strijd leverde Wabeke vanuit zijn tuin in Best. Hij is de grondlegger van de wetswijziging in het burgerlijk wetboek. Hiervoor heeft hij dertien jaar lang moeten lobbyen.

Volgens Wabeke hebben we in Nederland een heel bijzondere wetgeving. "We moeten er trots op zijn dat dit nu kan", benadrukt hij. "Maar soms maak ik me ook wel zorgen om nieuwe anti-homotoestanden."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.