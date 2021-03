Man (38) steekt vrouw dood in huis in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. Een traumahelikopter landde in de buurt. Volgende Vorige vergroot 1/3 Vrouw overleden na steekpartij in huis in Tilburg, bewoner aangehouden

Een vrouw is woensdagmiddag overleden na een steekpartij in een huis aan de Van Alkemadestraat in Tilburg. Volgens een politiewoordvoerder was haar toestand eerder al 'zeer zorgwekkend'.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Tilburg. Hij is de bewoner van het huis. Volgens de politie gaat het mogelijk om een misdrijf in de relationele sfeer.

Mogelijk woonde het slachtoffer ook in het huis, maar dat zal uit het verdere rechercheonderzoek moeten blijken.

Traumahelikopter

In de buurt landde na het incident een traumahelikopter. De trauma-arts ging het huis binnen om hulp te verlenen aan de zwaargewonde vrouw, maar dat mocht niet baten.

Foto: Corrado Francke vergroot

Foto: Corrado Francke vergroot

