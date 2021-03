Kersenkroket is de nieuwe lekkernij: 'Zorgt voor kortsluiting in je hoofd'

Wachten op privacy instellingen... Nick van Waaijenburg met zijn kersenkroketjes. Volgende Vorige vergroot 1/2 Lekker of niet? Zo smaakt de nieuwe kersenkroket

Kersendorp Mierlo is een nieuwe kroket rijker: niet met ragout en rundvlees, maar kersen en Zwitserse room. Voor de doorgewinterde krokettenliefhebber is het wellicht even wennen, maar bedenker Nick van Waaijenburg van Eethuis Reintje weet het zeker: de kersenkroket wordt een succes.

Nick van Waaijenburg speelde al langer met de gedachte. In Mierlo moet je eigenlijk iets leuks doen met de Mierlose trots, de kers. Maar wat maak je dan dat ook bij je eigen zaak past? Iets wat je kunt frituren dus. "De keuze voor een kroketje was snel gemaakt. Dat is iets wat meer dan perfect in het assortiment past", zegt Nick.

"Een kroket met kersen leidt toch een beetje tot kortsluiting in je hoofd."

Zijn omgeving stond overigens niet meteen te trappelen toen hij het idee opperde. De gedachte aan een ouderwetse kroket en dan daar kersen bij denken leidt toch een beetje tot kortsluiting in je hoofd, beaamt Nick. Maar deze kroket heeft op het krokante, gefrituurde korstje na niet zo heel veel meer van doen met het origineel. "Deze is gemaakt van Zwitserse room, een beetje kaneel, kersen, amandelmeel en nog wat ingrediënten die ik natuurlijk niet ga noemen."

De kersenkroketjes is de vitrine bij Nick van Waaijenburg vergroot

Van Waaijenburg ziet het overigens niet gebeuren dat mensen de snack bestellen naast hun frietje speciaal. "Het is meer een toetje, dat je bestelt ná dat frietje of als tussendoortje met een mooi bolletje vanille-ijs erbij." Hij geeft toe dat het een aparte smaakbeleving is, maar zijn vaste klanten konden het wel waarderen.

Het is niet de eerste keer dat Nick buiten de geijkte paden probeert te denken. Eerder kwam hij al met een limoncello-oliebol en ook zijn friet voorziet hij af en toe van een bijzondere topping. Laatst besloot hij om friet met een topping van bospaddenstoelenragout en pittige piccalilly te maken. "Gewoon eens iets anders proberen."

Af en toe iets leuks, anders ga ik mij vervelen

Zijn vindingrijkheid komt niet uit de lucht vallen. Van Waaijenburg is van origine kok. Dat hij achter de frituurpannen is beland, vindt hij fantastisch, maar het blijft wel kriebelen. "Af en toe iets leuks verzinnen hoor, anders ga ik mij vervelen."

Zijn volgende project staat al op de planning. "Een limoncellokroketje. Fris-zoete vulling met een beetje witte chocolade", zegt hij trots. Al is het maar de vraag wanneer hij tijd heeft om dat op het menu te zetten. De komende weken is hij vooral druk met het maken van die kersenkroketjes.

