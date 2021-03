De eerste werkdag van 8 Brabantse Kamerleden: 'Ik voel me net brugpieper'

Wachten op privacy instellingen... (foto: ANP 2021/Peter Hilz) Volgende Vorige vergroot 1/2 Installatie nieuwe Kamerleden

Acht nieuwe Brabanders zijn woensdagmiddag beëdigd in de Tweede Kamer. Een spannende dag voor de politici uit onze provincie die de komende vier jaar op het Binnenhof te vinden zijn.

vergroot

Daan de Neef (43) uit Breda - VVD

"Ik voel me zeer wakker. Het is een beetje een gekke dag. Het voelt als een eerste keer op de middelbare school." Nu Daan de Neef in Den Haag is geïnstalleerd, is hij Brabant nog niet vergeten. ''Dat zit hier", zegt hij terwijl hij tegen zijn borstkas klopt. ''Ik blijf in Breda wonen, 076."

vergroot

Daan de Kort (28) uit Veldhoven - VVD

Ook voor partijgenoot Daan de Kort heerst er een gevoel van een eerste schooldag. "Er luidt zelfs een kamerbel, die me doet denken aan de bel tussen de lessen door op de middelbare school in Veldhoven. Er is veel hectiek, Haagse hectiek. Er komt veel op je af, maar het is gewoon een heel mooie bijzondere dag voor mij."

vergroot

Lucille Werner (43) uit Eindhoven - CDA

''Het is overweldigend, ik voel me een beetje een brugpieper. Alles is nieuw. Ik kreeg hetzelfde gevoel toen ik voor het eerst een televisiestudio in liep", zegt Lucille Werner. De voormalig presentatrice van Lingo heeft dat gevoel vandaag zelfs nog iets meer.

vergroot

Inge van Dijk (45) uit Gemert-Bakel - CDA

"Je loopt die blauwe stoeltjeszaal binnen die je kent van televisie en opeens zit je daar. Dat is wel een momentje", geeft Inge van Dijk toe. "Zo'n installatie is spannend. Je wilt natuurlijk alles wel goed zeggen en niet gaan stotteren. Het stelt eigenlijk niks voor, maar het doet wel wat met je." En hoe zit die blauwe stoel? ''Het is niet zo zacht eigenlijk."

vergroot

Hans Smolders (60) uit Tilburg - Forum voor Democratie

Hans Smolders is na negentien jaar weer terug in het gebouw van de Tweede Kamer als Kamerlid. Deze keer in een vrolijkere stemming. ''De eerste keer dat ik hier was, was het helemaal niet de bedoeling dat ik in de Tweede Kamer zou komen - na de moord op Pim Fortuyn. Ik was toen een zombie en heb eigenlijk niks meegekregen. Vandaag is het een mooie dag en beleef ik het wel echt."

vergroot

Ruben Brekelmans (34) uit Oisterwijk - VVD

"Ik krijg veel appjes van mensen. Ook van veel bekenden die ik lang niet hebt gesproken, maar die mij op tv hebben gezien en dat is superleuk." Door eerdere banen op verschillende ministeries is het het centrum van Den Haag een bekende omgeving voor Ruben Brekelmans. "Zitten op dat blauwe stoeltje is wel nieuw voor mij."

vergroot

Lisa van Ginneken (48) uit Oosterhout - D66

Naast de beëdiging was er voor Lisa van Ginneken uit Oosterhout woensdagochtend nog een andere plechtigheid in Den Haag. ''Ik mocht al samen met burgemeester Van Zanen de transgendervlag hijsen bij de Hofvijver. Het is namelijk vandaag ook de transgenderdag van de zichtbaarheid. Ik ben de eerste transgender in de Tweede Kamer en dat is hard nodig omdat er nog veel stigmatisering en discriminatie is."

vergroot

Faissal Boulakjar (41) uit Teteringen - D66

Faissal Boulakjar leefde al een tijdje naar deze dag toe. ''Vandaag is een mooie dag. Ik kijk er nu al naar uit om hier de komende vier jaar te mogen werken." De politicus uit Teteringen had graag zijn familie erbij gehad, maar vanwege de coronamaatregelen kon alleen zijn vrouw erbij zijn. ''De rest kon gelukkig vanuit huis meekijken."

