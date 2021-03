Provincie stelt debat over mestverwerkers een half jaar uit

In Sterksel staat een grote mestvergister die groen gas levert aan het gasnet. vergroot

De discussie over welke plekken in Brabant het meest geschikt zijn voor mestverwerkingsinstallaties wordt nog even uitgesteld. De verwachting was dat de Proviniciale Staten in april de eerste stappen zouden zetten, nu wordt dat waarschijnlijk na de zomer. Sommige Brabantse gemeenten nemen overigens al een voorschot. Daar heeft de politiek besloten dat mestverwerkers er niet welkom zijn.

Peter Pim Windhorst Geschreven door

Een vijfde van alle mest die in Nederland wordt uitgepoept, komt uit Brabant. Dat is veel te veel om op de akkers uit te rijden. Vandaar dat Brabant al veel mestverwerkingsinstallaties heeft. Ze drogen de mest en maken er soms korrels van die een gewild exportproduct zijn.

Lange procedures

De bouw van nieuwe mestverwerkers stuit vaak op bezwaren vanwege verwachte overlast. Over de plannen van een groep varkenshouders in Elsendorp voor een heel grote installatie wordt bijvoorbeeld al twaalf jaar geprocedeerd.

De provincie is al een poosje bezig met een procedure om mogelijke vestigingsplaatsen voor mestverwerkers vast te stellen. Die procedure zelf zorgt al voor veel ophef.

Woensdrecht en Steenbergen

De gemeenteraden van Woensdrecht en Steenbergen namen al moties aan dat grote mestverwerkers er niet welkom zijn. Eenzelfde motie werd in Roosendaal op het laatste moment aangehouden maar komt binnenkort toch weer op de agenda. Ook in Bergen op Zoom wordt over zo'n motie gepraat. Volgens de provincie moet het debat nog beginnen.

Provinciebestuurder Elies Lemkes vindt de bouw van mestverwerkers belangrijk. Ook demissionair minister van Landbouw Carola Schouten zette flink in op mestverwerking. Lemkes wil de discussie over de mestverwerking samenvoegen met het gesprek over de toekomst van de Brabantse landbouw. Om die twee lijnen samen te voegen, heeft ze extra tijd nodig.

Oktober

In plaats van in april praten Provinciale Staten nu in oktober over mestverwerking. Daarna mag de rest van de provincie meedoen aan het debat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.