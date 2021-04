Kijk traditionele ‘paasstuk’ Johannes-Passion en gebruik speciale app

Foto: Adobe Stock vergroot

De passies van Johann Sebastian Bach uitvoeren in de dagen voor Pasen is een eeuwenlange traditie. Omroep Brabant houdt die traditie in ere door dit jaar op zaterdag 3 april de Johannes-Passion uit te zenden. De philharmonie zuidnederland brengt het intense stuk vanaf 09.30 uur in je huiskamer.

Jessica Ranselaar Geschreven door

De Johannes-Passion is het eerste passiestuk wat Johann Sebastian Bach schreef. Enkele jaren later componeerde Bach de Matthäus-Passion. De twee worden vaak vergeleken. De Johannes-Passion is kleiner van opzet, maar intenser, persoonlijker en dramatischer. En precies dat gaat philharmonie zuidnederland, onder leiding van gastdirigent Karel Deseure en verschillende solisten, laten horen.

Gastdirigent Karel Deseure foto: Hans van der Woerd). vergroot

Wolfgang app

Tijdens het concert wordt gebruik gemaakt van Wolfgang, een smartphone app voor klassieke muziek. De app vertelt je precies wat je, op dat moment, de musici hoort spelen. Zo beleef je de Johannes-Passion optimaal!

