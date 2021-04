Jonge bestuurder zwaargewond na rammen boom

Wachten op privacy instellingen... Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Foto: Jurgen Versteeg, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Jonge bestuurder ramt boom en eindigt gewond in het water van Nieuwendijk

Een jonge autobestuurder is woensdag zwaargewond geraakt nadat hij op de Ippelseweg in Nieuwendijk frontaal tegen een boom was gereden.

Het slachtoffer raakte door nog onbekende reden van de weg en eindigde in het water nadat hij de boom had geraakt.

De hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer van Almkerk en een speciaal hulpverleningsvoertuig uit Werkendam kwamen ter plaatse. Ook de politie, ambulance en een traumahelikopter werden ingeschakeld.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De arts van de traumahelikopter is met de ziekenwagen meegegaan. Een berger heeft de auto vervolgens uit het water getrokken en meegenomen.

De Ippelseweg was na het ongeval afgesloten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.