Fris maar zonnig paasweekend, daarna kans op sneeuw

Van zomerse temperaturen de afgelopen dagen, gaan we naar een redelijk zonnig maar veel koeler paasweekend. Daarna wordt het plots weer winter, met zelfs kans op sneeuw.

Vanaf Goede Vrijdag gaan de temperaturen een heel stuk naar beneden. “Dat scheelt veel, het wordt vrijdag hooguit 13 graden in Eindhoven. En zaterdag en zondag wordt het met moeite 11 of 12 graden in Brabant”, vertelt de meteoroloog van Weerplaza.