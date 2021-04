Kotsend de Python uit? Niet meer nodig, zeggen onderzoekers

Voor het onderzoek zijn kinderen rondgeslingerd in een nep-achtbaan en met een volle maag en op een loopband gezet (foto: Efteling). vergroot

Kotsmisselijk een Efteling-attractie uitkomen, is binnenkort verleden tijd. Het attractiepark heeft samen met de Technische Universiteit in Eindhoven onderzoek gedaan naar het verband tussen voedselinname en attractiebezoek. Het resultaat: er komt een revolutionaire tool die finaal over je nek gaan moet voorkomen. En dat op 1 april!

Hoe ziet de tool eruit? Het is een revolutionaire scanner, waarmee de maaginhoud van bezoekers wordt gescand. “In de Efteling-app krijg je dan de uitslag te zien. Krijg je een groen vakje? Dan mag je gebruik maken van de attractie. Krijg je een rood vakje, dan is het advies om dat niet te doen. Zo is een veilig gebruik van de attractie gewaarborgd”, zegt Robert den Hartog van de Efteling.

Het ‘braakrisico’, zoals de Efteling het noemt, is uitgebreid onderzocht. Zo zijn kinderen rondgeslingerd in een nep-achtbaan met een volle maag en op een loopband gezet. “Daarna maken we een echo en kijken we hoe snel hun maag aan het samentrekken is en of dat het een bepaalde kritische grens over gaat”, zegt onderzoeker Richard Lopata van TU Eindhoven.

En wat nou als je na het eten van een frietje en het drinken van een colaatje toch meteen de achtbaan in wil? Dan is een scan niet nodig, want daar is een zogenoemde ‘VOMIT’-ruimte voor. “Daar kan de gast de maaginhoud preventief legen en is een veilig gebruik van de attractie weer mogelijk”, laat Robert den Hartog van de Efteling weten.

Met een scanner wordt de maaginhoud gecontroleerd (foto: Efteling). vergroot

In een app krijg je een melding als je je maag moet legen (foto: Efteling). vergroot

