Wachten op privacy instellingen... De overval werd woensdag rond één uur gepleegd op een bedrijventerrein aan de Bredaseweg in Rijsbergen (foto: SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Overvaller met getrokken wapens uit auto gehaald op A16

Een 21-jarige Belg is woensdag op de A16 opgepakt na een overval in Rijsbergen. De politie haalde hem met getrokken wapens uit de auto. De man werd een paar uur na de overval gespot aan de hand van het kenteken van zijn auto. Dat was na de overval geregistreerd in het systeem van de politie.

De overval werd woensdag rond één uur gepleegd op het terrein van Juzt, een oud-jeugdzorgorgansiatie aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Het pistool van de verdachte ging af tijdens een worsteling. Daardoor raakte iemand gewond. De verdachte ging er vervolgens vandoor.

Aan de kant gezet

Een paar uur later werd de overvaller gespot op de snelweg. Na een stopteken zette hij zijn auto aan de kant op de vluchtstrook.

Het slachtoffer van de overval heeft aangifte gedaan. De Belg zit vast op het politiebureau in Breda, de recherche onderzoekt de zaak.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.