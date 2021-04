Maar 1 bezoeker per dag? Vooral Brabanders zijn het er niet mee eens

1 bezoeker per dag? Veel mensen zijn het er niet mee eens (foto: Daria Shevtsova/Pexels). vergroot

Nog geen veertig procent van de Nederlanders staat achter het advies van de overheid om maximaal een bezoeker per dag te ontvangen. Het draagvlak voor die coronamaatregel wordt steeds kleiner. Vooral in het noorden van onze provincie is de steun ervoor hard achteruit gehold, is in een speciaal kaartje te zien.

Rebecca Seunis Geschreven door

LocalFocus zocht uit hoe dat per regio zit met het draagvlak voor de 1-bezoekersregeling.. Tussen januari en maart daalde dat in alle veiligheidsregio's. Het hardst gebeurde dat in de regio Brabant-Noord. Hier daalde het draagvlak van 59 naar zo'n 34 procent van de inwoners. Slechts een derde van de mensen staat er daar dus nog achter.

Overigens is het niet zo dat het draagvlak in het noorden van Brabant veel lager is dan in de rest van onze provincie. Het daalde alleen het snelste. In Midden- en West-Brabant ligt het draagvlak precies even hoog. In Zuid-Oost is dat 37.7 procent.

Ondanks het gebrekkige draagvlak, geven zeven op de tien Nederlanders aan zich nog wel steeds te houden aan de maatregel en dus niet meer dan één gast te ontvangen. In het noorden van Brabant ligt dat aantal iets lager, daar zeggen zes van de tien ondervraagden zich eraan te houden. In de andere delen van onze provincie geven meer mensen aan zich er wel aan te houden.

Kijk hier hoe dat in jouw regio zit:

Wachten op privacy instellingen...

Op deze kaart zie je hoeveel procent van de inwoners (16 jaar en ouder) achter de maatregel staat om niet meer dan maximaal één bezoeker per dag te ontvangen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.