Op veel plaatsen nog erg droog, maar Brabantse boeren mogen gras beregenen

Brabantse boeren mogen de komende maanden met grondwater het gras beregenen. Die beslissing valt elk jaar op 1 april. Het is een belangrijke beslissing; vorig jaar ging het om ongeveer 50 miljoen kuub grondwater. Boeren hebben gras nodig als voer voor koeien.

De beslissing loopt sinds 2014 volgens strikte regels. De drie Brabantse waterschappen controleren om 12 uur 's nachts de waterstand in honderd peilbuizen. Als die waterstand in de meerderheid van de peilbuizen boven een tevoren afgesproken peil staat, mag het gras worden beregend met grondwater. "Er komt uit wat er uitkomt," beschrijft Peter van Dijk van Waterschap Aa en Maas het systeem.

Zeker op de hoge Brabantse zandgronden was het dit jaar spannend. Op veel plaatsen staan daar de peilbuizen nog op rood. Daar is de grondwaterstand de droogte in de afgelopen jaren nog niet te boven. "De grondwaterstanden zijn daar nog aan de krappe kant," zegt Peter van Dijk van Waterschap Aa en Maas.

Boerenorganisatie ZLTO pleitte er vorige week voor het hele systeem af te schaffen. Volgens de ZLTO spannen de Brabantse boeren zich zó in om water te besparen dat het beregenen van grasland met grondwater gewoon zou moeten kunnen.

Bij grondwater gaat het al gauw om grote getallen. Voor het besproeien van het gras was vorig jaar dus 50 miljoen kuub water nodig. (Eén kuub is duizend liter). Ter vergelijking: Brabant Water pompt per jaar 200 miljoen kuub op als drinkwater voor alle Brabanders. De ZLTO zegt dat alle Brabantse boeren samen 500 miljoen kuub hebben bespaard door allerlei maatregelen op hun boerderijen

Peter van Dijk noemt dat een 'optimistische berekening'. Toch hebben de ZLTO en de Waterschappen afgesproken dat ze na gaan denken over een nieuw systeem. Voor de zomer moet de beslissing vallen.

Voorzichtig zijn de grote grondwatergebruikers in Brabant aan het nadenken over de nieuwe toekomst. Door de klimaatverandering worden de zomers droger. De afgelopen jaren steeg daardoor het gebruik van grondwater. Aan de andere kant is duidelijk dat de Brabants natuur al jaren lijdt onder verdroging omdat plantenwortels niet meer bij het dalende grondwater kunnen.

1 april geldt als begin van het droogteseizoen. Omdat bomen en platen bladeren krijgen en omdat het warmer wordt, verdampt er veel water. Organisaties als de waterschappen houden het verschil tussen de hoeveelheid regenwater en de verdamping precies in de gaten.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen schreef vorige week nog in een brief aan de Tweede Kamer dat de droogte en het toenemend grondwatergebruik door boeren de grondwaterbalans in de hooggelegen delen van Nederland onder druk zetten. Bij de brief zat een rapport van de Unie van Waterschappen waarin staat dat maatregelen nodig zijn.

