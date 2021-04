Man wil huisdieren redden tijdens brand en raakt gewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand in flat in Oss

Een man is donderdag gewond geraakt toen hij zijn drie honden en parkiet wilde redden. De dieren zaten in zijn appartement aan de Karel Doormanstraat in Oss, waar brand was uitgebroken. Vermoedelijk ademende de man rook in.

Ron Vorstermans Geschreven door

Nadat de brand uitbrak, belde de man buiten de brandweer. Na dat belletje ging hij weer naar binnen om zijn huisdieren te redden .Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ernstig de man er aan toe is. De dieren hebben de brand overleefd.

Brand onder controle

De brand brak uit in 'een kleine ruimte' in het appartement, maar is inmiddels geblust. Het vuur is niet overgeslagen naar andere appartementen. Wel kwam er veel rook vrij.

De brand trok dan ook veel bekijks van omstanders. Er landde een traumahelikopter in de straat. De brandweer was uitgerukt met twee bluswagens, een tankwagen en een hoogwerker.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.