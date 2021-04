Dronken bestuurster (51) plast op trottoir

Een Belgische bestuurster (51) is woensdagavond aangehouden in Roosendaal nadat zij dronken uit de auto stapte om op het trottoir te plassen. Omstanders belden eerder al de politie omdat de bestuurster opvallend reed.

De vrouw stapte uit in de Heerma van Vosstraat en deed daar haar behoefte op het trottoir. Agenten wisten haar niet veel later op te pakken. De vrouw had vijf keer zoveel gedronken als toegestaan, bleek op het bureau. In haar auto lagen flessen drank. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw afgepakt.