Jongetje op fiets botst tegen bus in Fijnaart

Op een kruising in Fijnaart is donderdagmiddag een jongetje op een fiets gebotst met een bus. Het kind raakte gewond. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Wel moest hij naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Wilhelminastraat met de Kerkring. Wat er precies aan de botsing voorafging is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek begonnen.

