Twintig ouderen geëvacueerd na brand in zorgcentrum Sint Anthonis

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

In een appartement in een zorgcentrum in Sint Anthonis is donderdagmiddag brand uitgebroken. Er zijn ongeveer twintig ouderen geëvacueerd. Het gaat om zorgcentrum Op 't Hoogveld aan de Paulusstraat. De brand is inmiddels onder controle.

Ron Vorstermans Geschreven door

Meerdere ambulances kwamen ter plaatsen, maar er raakte niemand gewond. Het appartement waarin de brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.