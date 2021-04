1 april: buurt pakt ‘verhuizende’ buurman keihard terug

Hans bij het bord en de versierde huizen van de buren (foto: Karlijn van der Aa). vergroot

Huilend stond Marijke van der Aa donderdagochtend in haar woonkamer in Eindhoven. Haar geliefde buurman Hans had een makelaarsbord in de tuin gezet. Toch ging hij niet écht verhuizen. Het bleek een 1 aprilgrip. Marijke en de buurtgenoten sloegen terug: het huis van Hans werd op Facebook gezet. “Vanaf zeven uur open huis.”

Marijke en Hans zijn niet zomaar buren. “We hebben een bijzondere band hier in de Rode Kruislaan. Ieder jaar houden we hier bijvoorbeeld met kerst een lichtshow samen. Wij doen mee en ook nog drie andere huizen. We houden van elkaar in deze buurt en we kunnen elkaar echt niet missen”, zegt Marijke.

Het verdriet was dan ook groot toen ze donderdagochtend een makelaarsbord in de tuin van buurman Hans zag staan. “Ik schrok me werkelijk compleet lam. Ik begon meteen te huilen en dacht, dit kan gewoon niet waar zijn. Hoe kan hij dit zomaar doen zonder iets te zeggen?”

Niet veel later viel het kwartje: 1 april! "Dat konden we niet onbestraft laten", zegt Marijke. Samen met twee andere buren werd gezonnen op wraak. Terwijl Hans op zijn werk zat hingen de buren slingers op en de vlag uit. Allemaal letterlijk. “Zo van, we zijn blij dat hij weggaat”, lacht Marijke.

Wat Hans ook niet wist, was dat de buren het huis van Hans ook op Facebook hadden gezet. En wel met de mededeling dat er om zeven uur donderdagavond een ‘open huis’ zou plaatsvinden.

"We hadden koffie en cake klaargezet, maar er kwam niemand", lacht Marijke. Toch was het even zweten voor Hans. Ook omdat de buurt nog een briefje met een bod op het huis door de brievenbus had gedaan, en wel van een bekende afzender.

Hans kan ook daar achteraf wel om lachen, vertelt hij. "Er werd tien procent boven de vraagprijs geboden. Maar haha, ik weet de vraagprijs niet eens."

De buurtbewoners vieren de actie (foto: Karlijn van der Aa). vergroot

