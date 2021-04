Levensecht achtervolgingsspel moet coronaverveling onder jongeren tegengaan

Wachten op privacy instellingen... Jachtseizoen Volgende Vorige vergroot 1/2 Jongeren in Rosmalen gaan de coronaverveling te lijf met een achtervolgingspel.

Jongeren in Rosmalen gaan de coronaverveling te lijf met een achtervolgingsspel. Een groepje jongeren gaat er rennend vandoor en probeert uit handen te blijven van een andere groep, de achtervolgers. Zij zien in een app waar de vluchters zijn. Het spel heet Jachtseizoen. Lokaal jongerencentrum Number One zet het met veel plezier in.

“Het is eigenlijk een beetje zoals de avondklok”, grapt de 16-jarige Mike. Eerlijk geeft hij toe niet altijd op tijd binnen te zijn. “Sssst”, voegt hij er met een grote grijns aan toe.

De jongeren willen graag hun steentje bijdragen, maar ze vinden het na een jaar wél steeds lastiger om alle maatregelen netjes op te volgen. Dat merkt ook jongerenwerker Teun Michiels, betrokken bij het organiserende PowerUp073. “Het kan soms ook mentaal gaan tegenzitten. Ook bij jongeren waar ik het niet bij verwacht had. Die staan normaal juist sterk in hun schoenen en laten nu weten dat ze het lastig vinden.”

Het jongerencentrum is daarom een fijne uitvalsbasis, waar de jongeren wél nog samen mogen komen. “We missen de spontaniteit en moeten soms zelfs jongeren weigeren, om zo de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dat vind ik echt vervelend”, vertelt Michiels.

Het achtervolgingsspel is een mooi voorbeeld van wat wel nog kan. Behalve dat het leuke afleiding is, helpt het de jongeren ook nog. “Als je mentaal niet lekker zit, is het goed even te sporten. Vorige keer hadden we binnen een uur al twintig kilometer gelopen”, vertelt Teun trots.

