Brand verwoest schuur achter huis in Eindhoven, brandweer voorkomt overslag

Een schuur achter een rijtjeshuis aan de Meteoorstraat in Eindhoven is donderdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond elf uur ontdekt.

"De brand veroorzaakte veel rookoverlast in de hele woonwijk", laat een ooggetuige weten, "De vlammen waren al van ver te zien."

De brand was snel onder controle, maar van het schuurtje waar de brand woedde, is weinig over. "Ook de schuur van de buren liep brandschade op, maar de brandweer kon voorkomen dat ook die verloren ging."