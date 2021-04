Geprikt of getest worden in omgebouwde container, dankzij Movico kan het

Ouderen in dunbevolkte gebieden worden dankzij het Deurnese bedrijf Movico nu dichter bij huis getest en gevaccineerd. De kennis die het bedrijf in huis heeft, wordt ingezet voor het maken van mobiele prik- en testlocaties van vrachtwagentrailers en containers.

Movico is bekend om haar uitschuifbare trailers die in een handomdraai veranderen in gastenverblijven of huldigingsplekken bij sportevenementen. En juist die kennis konden de GGD's nu goed gebruiken in de strijd tegen corona.