Tobias doorkruist 'ontiegelijk rustig' Europa in Landrover in coronatijd

Je baan opzeggen, de auto pakken en daarmee de wijde wereld intrekken. Voor veel mensen is het een droom. Maar Tobias (28) uit Oirschot en zijn reismaatje Sven (27) deden het gewoon, ondanks deze coronatijd. De marketeers beleven de tijd van hun leven.

"Ik kocht deze auto - een groene Landrover Defender met daktent - vijf jaar geleden", vertelt Tobias vanuit Andalusië. "Na een paar zomervakanties vond ik het tijd om eens een grote trip hiermee te maken. Van mijn vaste vriendengroep wilde of kon niemand mee. Daarop heb ik een oproep op een website geplaatst. Sven reageerde hierop. Vervolgens hebben we vijf keer een middagje afgesproken en daarna hebben we besloten: we gaan het doen! Uiteindelijk zijn we in 2017 zo'n 8,5 maand weggeweest. We reisden toen door 26 Europese landen. We hebben de tijd van ons leven gehad."

"Als een lockdown wordt afgekondigd, dealen we daarmee. "

Daarna hervatten ze hun werk, maar eind 2019 begon het opnieuw te borrelen. Zou het niet tijd zijn om weer zo'n trip te maken? "Toen heb ik weer bij vrienden geïnformeerd wie mee zou willen en Sven zei meteen: ik ga wel weer mee."

Het idee was om begin 2020 de auto naar Zuid-Amerika te verschepen, een paar weken later daar naartoe te vliegen en een jaar lang met de auto door Zuid-Amerika te reizen. "Maar toen kwam corona." Dus werd een streep gezet door dat plan en werd besloten de reis in Europa te beginnen. "En dan maar te zien waar het schip zou stranden."

Het oversteken van een rivier vraagt wat stuurmanskunst (foto: Facebook Rafiki on Tour). vergroot

Ze hebben van tevoren wel heel goed nagedacht over reizen in coronatijd. "Ook omdat het advies van de overheid is: alleen noodzakelijke reizen. "Maar de manier waarop wij reizen, is wel anders dan hoe de gemiddelde Nederlander vakantie viert", benadrukt Tobias.

"Wij zijn helemaal zelfvoorzienend. We zien heel weinig mensen tijdens onze reis en verblijven heel veel in de natuur. Een ander voordeel is dat wij alle tijd van de wereld hebben. We kunnen ons dus heel goed aan alle lokale maatregelen houden. Als een lockdown wordt afgekondigd, dealen we daarmee. Of we passen onze route aan. We leven echt 'off the grit'. En als we rond de zomer terug in Nederland zijn, doen we een coronatest en gaan we een week of twee in quarantaine. Dat is geen probleem. Kijk, als je een week op vakantie gaat en je moet twee weken in quarantaine, hakt zoiets erin. Maar op acht maanden tijd is een of twee weken quarantaine peanuts."

"We waren de enige!"

Hun reis begon eind 2020 in Noorwegen, omdat ze Scandinavië tijdens hun vorige reis hadden overgeslagen. "In Scandinavië waren toen nog heel weinig coronabesmettingen. De maatregelen waren daar dan ook heel soepel. Dus zijn we die kant op gereden. Uiteindelijk is dit een heel goede keuze geweest. Het was daar ontiegelijk rustig. We hebben op het meest toeristische puntje van Noorwegen gestaan. Daar sta je normaal gesproken 45 minuten in de rij, maar nu waren we de enige!"

Tobias en Sven begonnen hun roadtrip in Scandinavië (foto: Rafiki on Tour). vergroot

Van Noorwegen ging de reis door naar Spanje en Portugal. 'Want ook die landen hadden we de vorige keer overgeslagen." Overal fotografeerden ze de mooiste plekjes, die nog meer cachet kregen nu er zich vanwege corona zo weinig andere mensen bevonden.

"Mensen halen hier energie uit"

Tobias en Sven beseffen dat ze geluksvogels zijn, dat ze deze reis kunnen maken ondanks alle coronabeperkingen. "We hebben ons in het begin wel afgevraagd of we hiermee mensen niet jaloers zouden maken", geeft Sven toe.

"Maar we krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties op de micro-verhalen en foto's van onze dagelijkse belevenissen op social media. Mensen zeggen dat ze hier energie uit halen en noteren bepaalde locaties op hun wensenlijstje voor de toekomst. Ze hebben zo het gevoel toch ook zelf een beetje op avontuur te zijn."

Sven bij Ryten Mountain in Noorwegen (foto: Facebook Rafiki on Tour). vergroot

