Kindje per ongeluk twee keer overreden door auto

Een kindje is vrijdagmorgen overreden door een auto in Waspik. Het slachtoffertje is hierbij niet levensbedreigend gewond geraakt. Wel is het kindje met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond halftien ging het mis op de Ambachtsherenlaan. Door nog onbekende oorzaak reed een auto over het kindje heen.

Bestuurder geschrokken

De bestuurder, een oudere man, zou hiervan zo geschrokken zijn dat hij bij het achteruitrijden nog een keer over het kindje is gereden.

Het zou gaan om een kindje dat nog maar net kon lopen. Onduidelijk is hoe het slachtoffertje op straat kon belandden.

Traumahelikopter geland

Diverse hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen ter plekke. Een trauma-arts heeft het kindje onderzocht in een ambulance. Daarna is het slachtoffertje naar het ziekenhuis gebracht.

