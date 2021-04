Geld buitgemaakt bij gewapende overval op PLUS-supermarkt

De PLUS-supermarkt aan de Parallelweg in Budel-Schoot (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De PLUS-supermarkt in Budel-Schoot is donderdagavond overvallen door vermoedelijk vier jonge gewapende daders. Het winkelpersoneel moest geld uit de kassa afgeven onder bedreiging van vuurwapens. De daders zijn te voet gevlucht in de richting van het Belgische Hamont.

Iets voor acht uur donderdagavond vond de overval op de supermarkt aan de Parallelweg plaats. Meerdere medewerkers en enkele klanten waren aanwezig toen de daders besloten hun slag te slaan met vermoedelijke vuurwapens.

De vermoedelijk jonge mannen droegen waarschijnlijk bivakmutsen en donkere kleren.

Wapen verloren

Een getuige zag het groepje verdacht rondhangen bij de supermarkt en meldde dat bij de politie. Nagenoeg op hetzelfde moment overvielen zij de winkel.

Toen de daders de winkel verlieten, hebben ze een wapen verloren. Getuigen zagen de daders in de richting van de grens met het Belgische Hamont rennen. Omstanders hebben nog geprobeerd hen tegen te houden, maar dat is niet gelukt.

Politiehelikopter ingezet

Agenten hebben bij het onderzoek samengewerkt met collega's in België. Zo is een Nederlandse politiehelikopter ingezet die ook over Belgisch grondgebied heeft gevlogen. Ook een Belgische speurhond heeft meegezocht.

De daders zijn niet gevonden. De politie is op zoek naar enkele getuigen die ook al donderdagavond bij de supermarkt zijn gesproken, maar waar ze geen persoonsgegevens van heeft. Met name een automobilist die nog achter de daders is aangereden, wordt gezocht.

Bewakingsbeelden gezocht

De politie heeft diverse bewakingsbeelden en opnames die door een getuige zijn gemaak, maar meer beelden zijn welkom.

