Technisch directeur Ton Lokhoff wil met NAC baas zijn in eigen stadion

Ton Lokhoff is op 1 april begonnen als nieuwe technisch directeur bij NAC. Onder leiding van de oud-speler en clubicoon moet de Bredase ploeg weer een stabiele eredivsieclub worden. Daarom zeven vragen aan Ton Lokhoff.

Ronald Strater Geschreven door

1. Wat is je plan?

"Het plan is voorlopig dat we dit seizoen even afwachten om te kijken op welk niveau NAC volgend seizoen speelt. We doen nog volop mee om promotie naar de eredivisie en we moeten daarom de selectie even met rust laten. Achter de schermen zijn we natuurlijk al wel bezig om te kijken wat we kunnen. Welke spelers met kwaliteit bij NAC passen. Maar we zullen een beetje geduld moeten opbrengen."

2. Wat voor soort voetbal heb je voor ogen met NAC?

"Ik ben een liefhebber en je moet altijd streven naar goed voetbal. En het liefste met een winnend elftal. Ik wil aanvallen, maar je moet ook niet blind zijn. Je moet daarin de juiste mix vinden. Voetbal is geëvolueerd en je moet samen verdedigen en aanvallen. Het liefste speel ik negentig minuten op de helft van de tegenstander, maar we krijgen hier niet elke week Gibraltar op bezoek. Verder weet je wat er in Breda gebeurt als je een ploeg hebt die naar voren speelt. Dan ontploft de boel. We moeten baas zijn in eigen stadion."

3. Wat is je idee over de jeugdopleiding?

"Ik maak me sterk dat er ieder jaar één of twee spelers in de voorbereiding mee gaan trainen met het eerste elftal. Dan ligt het aan de spelers zelf of ze met onze hulp aanhaken of niet. En als er een goede speler wordt weggekocht, moeten we zorgen dat de opvolger alweer klaarstaat."

4. Wat gebeurt er met de samenwerking met Manchester City?

"De samenwerking is er nog en ik vind dat prima als de spelers die komen kwaliteit hebben. Een paar huurspelers in de selectie is niet erg, maar het moeten er niet teveel zijn. We moeten in de gaten houden dat we zelf altijd genoeg kapitaal op het veld hebben staan én een goede mix van jong en oud."

5. Is er een mogelijkheid tot samenwerking met je vorige werkgever Vfl Wolfsburg?

"Ik ken de club natuurlijk van haver tot gort en er is ook over gesproken. Er zijn mogelijkheden om één of twee spelers deze kant op te halen. Ik ken die spelers natuurlijk ook goed. Maar het is wat prematuur nu om te zeggen of het een samenwerking zoals bij Manchester City wordt."

6. Gaat NAC dit seizoen al promoveren naar de eredivisie?

"De competitie is nog niet gespeeld hoor! Met nog acht wedstrijden voor de boeg, moet je nu laten zien hoe sterk je bent. Clubs bovenin gaan nog punten verliezen tegen tegenstanders waarvan je het niet verwacht. NAC moet zorgen dat het niet in dat rijtje komt en dan komt het goed. Je ziet dat NAC een ervaren elftal heeft, dus ik ga er vanuit dat ze ook met de druk om kunnen gaan."

7. NAC doet volop mee om promotie, maar het rommelt toch. Kan jij daar een rol in spelen?

"Je wil toch zorgen dat de geledingen wat dichter bij elkaar komen, want wij hebben de supporters op de tribune nodig. Nieuwe spelers hebben nog geen vol stadion gehad, maar wij weten uit ervaring hoe mooi het is als er 19.000 man op de tribune zit. En een beetje gerommel hoort er bij, daar lopen we ook niet voor weg."

