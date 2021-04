Roger Schmidt denkt nog niet na over PSV-contract: 'Ben pas aan het begin'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Het contract van Roger Schmidt loopt over iets meer dan een jaar af bij PSV, maar de Duitse oefenmeester denkt nog niet na over een langer verblijf in Eindhoven. “Ik wil me focussen op de laatste zeven wedstrijden om het seizoen goed af te sluiten."

Schmidt was wat terughoudend over zijn eigen situatie bij PSV tijdens het persmoment voorafgaand aan de hervatting van de Eredivisie na de interlandbreak.

“Ik ben hier nu voor tien maanden, dus we zitten nog in het begin”, zegt de 53-jarige Schmidt. “Ik zie genoeg potentie in de groep om volgend seizoen een stap te zetten om wel om de prijzen te spelen, dat misten we dit seizoen nog.”

PSV staat in de competitie op straatlengte afstand van koploper Ajax, werd in de kwartfinale van de beker door datzelfde Ajax uitgeschakeld en in Europa lukte het de Eindhovenaren niet om Olympiakos van zich af te schudden. De enige ‘prijs’ waar PSV nog voor speelt, is de strijd om plek twee en dus voorronde Champions League.

Focus op seizoen

En dus wilde Schmidt nog niet te veel zeggen over zijn eigen contractsituatie bij de Eindhovense club. “Ik ben heel blij hier bij PSV. Maar ik ben nu helemaal gefocust om het seizoen op een goede manier te eindigen om in ieder geval tweede te worden. Het zou geweldig zijn om volgend seizoen in de Champions League te spelen. Ik denk dus niet na over mijn contract. Of ik dat in de zomer wel ga doen? Ik weet het niet. Toon Gerbrands, John de Jong en ik zullen vanzelf een mooi moment vinden om erover te praten.”

Schmidt focust zich dus op de resterende zeven wedstrijden in de Eredivisie. Waar de Duitse trainer de afgelopen maanden moest passen en meten met zijn trainingen en rustmomenten, is het nu ongekend rustig qua wedstrijden. In de hele maand april speelt PSV maar drie wedstrijden.

Rustig schema

“Dat is ook wel weer een nieuwe uitdaging”, zegt Schmidt daarover. “Ik heb het al eens eerder gezegd: dit schema is voor mij nieuw, omdat ik gewend ben dat je in de tweede seizoenshelft hetzelfde programma hebt als tijdens de eerste seizoenshelft. Het komt doordat het seizoen later is begonnen door corona en het naderende EK, maar het is gek dat je de topwedstrijden in twee maanden tijd speelt. Maar dat hebben we allang geaccepteerd. Feit is dat we ons nu moeten focussen op Heracles.”

Heracles-thuis

En de wedstrijd met de nummer negen van de Eredivisie zal geen makkelijke worden voor de Eindhovenaren, zo denkt Schmidt. “Heracles speelt altijd gedurfd met een goede, actieve speelstijl. De fysieke conditie van sommige spelers is heel goed. Ze lopen ongelooflijk veel in hoge intensiteit. Het zal een moeilijke wedstrijd worden.”

PSV speelt zondagmiddag in het eigen Philips Stadion om 14.30 uur tegen Heracles Almelo.

