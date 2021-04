Bejaarde man had bijna 7 miljoen illegale sigaretten en krijgt taakstraf

In de loods lagen ook dozen vol tabak (foto: FIOD). vergroot

Een man van 87 uit Lithoijen is vrijdagmiddag veroordeeld tot een taakstraf, omdat hij in 2018 in het bezit was van bijna zeven miljoen sigaretten in zijn loods aan de Lutterstraat.

Rebecca Seunis Geschreven door

De douane vond de illegale sigaretten in oktober 2018 in de loods van de man. Ze waren verpakt in dozen en opgestapeld op pallets. De man woont in een omgebouwd gedeelte van de loods en verhuurde de andere ruimtes aan verschillende mensen, vaak voor het stallen van caravans en boten.

Wist het niet

Volgens hem waren de bewuste pallets met dozen van huurders die hij verder niet kende en wist hij niet dat er illegale sigaretten in de dozen zaten.

De rechtbank oordeelt dat hij wel had kunnen weten dat mensen illegale spullen in zijn loods zouden kunnen stallen. Hij controleerde namelijk de identiteit van de huurders niet en nam contante betalingen aan. Ook deed hij geen onderzoek toen de huurders pallets met verpakte spullen stalden, terwijl hij niet kon zien wat erin zat.

Omdat de man de enige was die over een sleutel beschikte, had hij de sigaretten juridisch gezien in zijn bezit. Vlak na de vondst van de sigaretten, spraken politie en FIOD over een sigarettenfabriek in het gebouw ernaast, compleet met productielijn, dozen vol tabak en grote machines. De man is niet veroordeeld voor betrokkenheid bij de fabriek.

Zeven mannen uit Oekraïne die in de sigarettenfabriek werkten, zijn in 2019 veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen voor het bezit van de illegale sigaretten.

1,3 miljoen

Over de sigaretten was geen accijns betaald, wat in totaal om zo’n 1,3 miljoen euro ging.

De rechtbank vindt een celstraf voor de man op zijn plaats, maar omdat hij bijna 88 is en een blanco strafblad heeft, hoeft hij tóch niet de cel in. Wel moet hij honderd uur taakstraf uitvoeren.

