Allereerste Voice Kids-winnares Fabiënne werd ongelukkig van de spotlights

Fabienne won de allereerste The Voice Kids. vergroot

Vrijdagavond start alweer het tiende seizoen van The Voice Kids. De Roosendaalse Fabiënne Bergmans won in 2012 het allereerste seizoen van het wereldwijd populaire programma. "Het heeft mijn leven veranderd."

Sven de Laet Geschreven door

Op 27 januari 2012 maakte Nederland kennis met het zangtalent van de toen 13-jarige Fabiënne. "Terugkijken doe ik eigenlijk amper. Behalve als mijn ouders er een fragment bij pakken. Die zijn nog steeds superfan. Als ik zie hoe jong ik daar ben, voelt het als een eeuwigheid geleden."

Vanaf haar blind audition met het nummer A-Team van Ed Sheeran was de Roosendaalse dé favoriet. Even later staat ze inderdaad in de live-finale en krijgt ze de meeste stemmen van het publiek.

"De eerste twee jaar waren een rollercoaster. Je ontmoet interessante mensen en komt op de meeste bijzondere plekken. Een week na de finale mocht ik het 20-jarig jubileum van Disneyland Parijs openen met actrice Salma Hayek. Wauw!"

"Ik ben erachter gekomen dat ik niet per se gelukkig word van de spotlights."

Achteraf ziet de 22-jarige blondine het avontuur vooral als een leerschool. "Bijvoorbeeld als het gaat om professionaliteit. Ik kon niet net als in de klas maar wat aanklooien. Je moest op tijd zijn en afspraken naleven. Verder ben ik erachter gekomen dat ik niet per se gelukkig word van de spotlights."

Daarmee doelt Fabiënne op de periode rond haar 16e. "Ik deed niks anders dan de gemiddelde puber. Ja, als ik in het weekend uitging, zoop ik me weleens klem. Maar doordat ik bekend was, werd dat enorm uitvergroot. Ik zou problemen hebben met drank en drugs. Onzin."

"Ik vertoonde probleemgedrag en ging om met verkeerde mensen. Drugsdealers, bijvoorbeeld."

Toch ging het niet lekker in die tijd, geeft ze toe. "Ik ging om met verkeerde mensen, drugsdealers. Toen mijn ouders erachter kwamen, ben ik een tijdje naar een jeugdkliniek geweest. Daar heb ik keihard aan mezelf gewerkt."

Inmiddels heeft Fabiënne haar leven op de rit. De muziek staat op een lager pitje. "Ik schrijf veel en kan heus nog wel zingen, maar dat is allemaal niet professioneel. Daarnaast kwam ik er door corona achter dat een diploma toch wel handig is. Ik werk nu als verzuimcoördinator in mijn vaders bedrijf en ga de opleiding juridisch adviseur volgen. Ooit hoop ik de zaak over te nemen."

"Stel ik win The Voice voor volwassenen: dan zegt iedereen dat het een vooropgezet plan is."

Dat wil niet zeggen dat een carrière in de muziek er definitief niet meer in zit. "Momenteel heb ik niet het niveau om een uur lang op een podium te staan, maar ik heb er best vertrouwen in dat het ooit nog komt. Eigenlijk vind ik het ook wel even lekker dat ik door de stad kan lopen zonder dat ik tien keer word aangehouden voor een foto."

Of ze heeft overwogen om aan de 'volwassen' versie van The Voice mee te doen? "Ik heb erover nagedacht en ben ook gevraagd. Maar stel ik win: dan zegt iedereen dat het een vooropgezet plan is. Win ik niet, is het ook niet goed. Het loopt maar zoals het moet lopen."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.