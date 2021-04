Agressieve patiënt spuit desinfectiemiddel in gezicht van huisarts

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

Een man uit Tilburg is vrijdag aangehouden nadat hij eerder op de dag zijn huisarts had aangevallen. Dat gebeurde in de praktijk van de arts in de Reeshof.

Bij zijn bezoek aan de huisarts vrijdagochtend gedroeg de patiënt zich volgens de politie 'respectloos en vervelend'. De agressieve patiënt moest van de arts de praktijk verlaten. Daarop spoot de man desinfectiemiddel in het gezicht van de huisarts. De arts droeg een bril maar raakte gewond aan een van zijn ogen.

Agenten hielden de agressieve man aan in zijn huis. Over de man waren de afgelopen dagen meerdere klachten binnengekomen.

