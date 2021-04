Spannende weken voor Willem II en RKC: 'Druk moet niet te groot worden'

RKC en Willem II strijden om lijfsbehoud (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II begint de laatste fase van het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ. RKC Waalwijk speelt zondag de uitwedstrijd bij FC Emmen. Daarna volgen voor beide clubs nog zes duels om boven de degradatiestreep te blijven. Een zwaar programma voor beide clubs, terwijl de druk hoog is. Hoe ga je daar mee om?

Fabian Eijkhout & Yannick Wezenbeek Geschreven door

Mentaal vraagt degradatievoetbal veel, al is het per club en speler anders. “Het ligt heel erg aan de situatie. En het is ook echt afhankelijk van de doelstelling”, zegt Henrico Drost. “Als je tiende wil worden, maar je moet vechten tegen degradatie, dan is het mentaal heel zwaar. Maar als je realistisch bent en weet dat het een zwaar jaar wordt, dan zijn de verwachtingen heel anders. Dat scheelt mentaal heel veel in een groep.”

“Je creëert je eigen verwachtingspatroon”, vult Arno Arts aan. “Willem II werd vorig seizoen vijfde en speelde Europees. Nu bungel je onderaan. In de ogen van supporters kun je het eigenlijk nooit goed doen. In de middenmoot spelen en niet meedoen om Europees voetbal was ook niet goed geweest.”

"Het is heel moeilijk om de verwachtingen waar te maken."

Die verwachtingen maken het zwaar. “Het is niet voor niets dat subtoppers moeite hebben om te blijven presteren als een topclub. Het is moeilijk om op niveau te blijven en constant te presteren. Je kunt het vergelijken met een speler die van een kleinere club naar een topclub gaat. Het is heel moeilijk om de verwachtingen waar te maken.”

Drost weet uit eigen ervaring dat je moet zorgen dat de druk niet te groot wordt. “Maar druk kan ook juist heel lekker zijn. Dat je gewoon weet wat je moet doen en het dan ook lukt. Dan ontstaat er iets moois in de groep. Maar bij NAC werd de druk op een gegeven moment bijvoorbeeld té groot en dan pakt het verkeerd uit.”

De stand en het resterende programma van RKC Waalwijk.

vergroot

In de strijd tegen degradatie wordt er iets anders gevraagd dan mooi voetbal. Arts weet dat vooral de voetballende spelers het dan moeilijker hebben. “Ik was zelf ook een technische speler. Ik moest er niet aan denken dat de bal iedere keer over me heen zou gaan, dat het bijna een tenniswedstrijd is. Maar de creatieve voetballers moeten zich nu ondergeschikt maken. Het is verschrikkelijk hard werken en overleven. Je moet zorgen dat je in de Eredivisie blijft.”

"Vechtvoetbal is bij RKC niet nodig, omdat ze ruim boven de streep staan."

Er is bij beide oud-spelers vertrouwen in een mooie afloop van het seizoen. “Het geluk van RKC is dat vechtvoetbal nog niet nodig is omdat ze ruim boven de streep staan en een duidelijke speelstijl hebben”, zegt Drost. “RKC is niet de ploeg die ineens omschakelt naar vechtvoetbal. Daar hebben ze de spelers niet voor. Willem II bijvoorbeeld wel, die zijn van speelstijl veranderd. Maar ADO, Emmen en VVV zijn kwalitatief minder. Het berust daar meer op toeval.”

Arts weet dat Willem II geen makkelijk programma heeft, maar hij rekent wel op handhaving. “Willem II is te goed om te degraderen. Al is dat gevaarlijk om te zeggen, omdat spelers er dan ook in gaan geloven. Maar als je kijkt naar kwaliteit en mentaliteit, ten opzichte van de andere clubs die onderin bungelen, denk ik dat ze het gaan redden. Dat heeft ook te maken met de laatste vijf wedstrijden, waarin de club karakter heeft getoond.”

De stand en het resterende programma van Willem II.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.