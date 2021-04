Schietpartij op woonwagenkamp Breda: man (56) verdacht van poging tot moord

De 56-jarige man die woensdag is aangehouden vanwege een schietpartij in Breda, wordt verdacht van poging tot moord. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Bij de schietpartij raakte woensdagochtend een 33-jarige man gewond. Waarom er is geschoten, is onduidelijk.

Het arrestatieteam werd ingezet op het woonwagenkampje aan Nieuwe Inslag, omdat de verdachte daar nog was. Naast de man werd ook een vrouw van 56 aangehouden. Volgens de aanklager is zij vrijgelaten en is ze ook geen verdachte meer in dit onderzoek.