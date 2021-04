NAC laat kans liggen op tweede plek door gelijkspel tegen Jong Ajax

Mounir El Allouchi zoekt een opening in de Jong Ajax-defensie (Foto: Orange Pictures) vergroot

NAC heeft vrijdagavond in Amsterdam met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. De Bredase ploeg profiteerde daarom niet optimaal van het verlies van concurrent De Graafschap. Almere City deed dat wel en neemt nu de tweede plaats in die recht geeft op promotie. NAC zakt naar de vierde plek met twee punten minder dan Almere City.

1. Neuzen weer in dezelfde richting?

Voor een buitenstaander is het soms nauwelijks te volgen. NAC staat derde en is volop in de race voor promotie naar de eredivisie, maar toch rommelt het een beetje in Breda. Een oud-voorzitter trok deze week in een podcast aan de bel over het gevoerde beleid en coach Maurice Steijn hekelde in de pers de negativiteit rondom zijn team. Uitspraken die op een ongelukkig moment komen, want alles en iedereen zou juist alles op alles moeten zetten om weer op het hoogste plan te komen. Een overwinning in Amsterdam was niet alleen nodig in de strijd om de tweede promotieplek, maar ook om de neuzen weer voor even dezelfde kant op te krijgen.

2. Internationals en Maatsen in de basis

Om dat voor elkaar te boksen bracht trainer Steijn in Amsterdam de verdedigers Michaël Maria en Dion Malone weer in de ploeg. Beiden waren weer terug van hun interlandverplichtingen. Opvallend was dat hij daarnaast in de basis op de rechtervleugel een plaatsje had ingeruimd voor Darren Maatsen. Hierdoor kwam Anco Jansen op de bank terecht, verhuisde Kaj de Rooij naar de linkerkant en Mounir El Allouchi naar het middenveld. Deze ingreep, de tactiek leek om de bal achter de Ajax-verdediging te krijgen, leverde in de eerste helft één gevaarlijk moment op. Na een verre uittrap van Nick Olij kwam de rappe Maatsen oog in oog met keeper Reiziger van Ajax, maar faalde.

3. Ajax mist strafschop

Naast nog twee afstandsschoten van Bredase zijde viel er verder weinig te beleven. Tot de 43e minuut toen na balverlies van Dion Malone op het middenveld Lewis Fiorini aan de noodrem trok. Een strafschop voor Jong Ajax, maar keeper Nick Olij pakte de inzet van Naci Unüvar waardoor beide ploegen met 0-0 gingen rusten.

4. NAC verzilvert strafschop wel

Ook in de tweede helft had NAC een zware kluif aan Jong Ajax. De ploeg werkte hard, maar het liep nooit zo lekker als in oktober tijdens de thuiswedstrijd. Die 4-0 overwinning, met een hattrick voor Van Hooijdonk, was misschien wel de beste wedstrijd van de Bredanaars van dit seizoen. Maar NAC kwam in de 55e minuut toch op voorsprong omdat Moreno Rutten in het strafschop gebied werd gevloerd. Mounir El Allouchi schoot de pingel binnen, 0-1. Het was zijn achtste goal van het seizoen.

5. Gelukkige gelijkmaker kost NAC tweede plek

Mede door een paar uitstekende reddingen van keeper Nick Olij bleef NAC op de been, maar in de 68e minuut viel toch heel ongelukkig de 1-1 binnen. Een voorzet van invaller Alex Mendez plofte via de rug van Moreno Rutten prompt achter de NAC-doelman. Een zuur moment voor NAC dat er opmerkelijk genoeg geen slotoffensief wist uit te persen. Omdat concurrent de Graafschap thuis van FC Dordrecht verloor, had NAC namelijk bij winst de tweede plaats over kunnen nemen. Dat doet nu Almere City dat wel won. NAC zakt door hierdoor af naar een vierde plaats met twee punten achterstand op de nummer twee.

