Snollebollekes de perfecte verkenner: 'Kan een beetje naar links en rechts'

Het hele land denkt mee over een nieuwe verkenner. Het moet iemand zijn die boven de partijen staat. En nu circuleert er op social media een bijzondere optie: Snollebollekes. Zelf reageert hij op Instagram: "Het is geregeld!"

Donderdag werd tot diep in de nacht gedebatteerd over de kabinetsformatie. Ook het tweede stel verkenners werd toen weggestuurd. Op aangeven van D66-leider Kaag wordt er nu een nieuwe verkenner gezocht, die ‘gezaghebbend en onafhankelijk’ is. En daar herkent Rob Kemps zichzelf dus wel in.