Fietsende actievoerders leggen rotonde in Eindhoven plat

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag rond kwart over een een rotonde bij de Beukenlaan in Eindhoven platgelegd. Ze namen al fietsend de rotonde over en ontregelden zo een tijd lang het verkeer daar. Ze probeerden zo lang mogelijk aan de binnenkant van de rotonde te blijven rijden.

De actievoerders spreken van 'een positieve, maar ontwrichtende actie om aandacht te vestigen op de huidige klimaatcrisis'. Deze actie maakt volgens Extinction Rebellion deel uit van de tweede fase van hun 'lenterebellie'.

'Klimaatcrisis serieus nemen'

"Zo proberen wij vooral de overheid aan te sporen om de klimaatcrisis serieus te nemen en te doen wat nodig is om een leefbare toekomst veilig te stellen", laat een woordvoerder weten.

Volgens Extinction Rebellion is bewust gekozen voor een 'positieve actie'. "We hopen zo sympathie op te wekken bij de mensen die onze actie meemaken. Extinction Rebellion staat er namelijk ook voor hun toekomst, niet alleen voor die van onszelf."

Opstopping

De blokkade van de rotonde veroorzaakte opstoppingen op de wegen rond de rotonde. Maar dit was volgens de actievoerders 'maar tijdelijk'.

"Maar de ontwrichting die de huidige klimaatcrisis veroorzaakt, is niet tijdelijk", benadrukt de woordvoerder van Extinction Rebellion. "Gaan we echt iets doen aan het klimaat of blijven we er maar omheen draaien? "Die vraag stond centraal tijdens de actie van zaterdagmiddag. De rotonde waarom heen gefietst werd, werd gebruikt als metafoor. De fietsers draaiden als het ware om de klimaatcrisis - het centrale punt - heen. "Dat symboliseert de huidige situatie waarin er nog slechts gediscussieerd wordt over de klimaatcrisis in plaats van dat er actie ondernomen wordt."

Aanhoudingen

Agenten hebben op last van de burgemeester diverse actievoerders aangehouden. Dit gebeurde volgens een politiewoordvoerder omdat de milieuactivisten de rotonde blokkeerden en omdat ze geen toestemming hadden om te demonstreren.

