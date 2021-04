Vrouwen (22 en 18) slaan en bijten NS-beveiliger

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De politie hield vrijdagavond twee vrouwen aan die een beveiliger van de NS mishandelden op station Tilburg. De NS-medewerker is gewond in zijn gezicht en heeft een bijtwond in zijn arm.

De beveiliger sprak vrijdagavond rond 23.30 uur de vrouwen aan, hij verdacht ze van zwartrijden. Ze willen niet meewerken aan de controle waarna de NS-medewerker een van de vrouwen aanhoudt. Ze begint te schelden en te slaan.

De andere vrouw slaat en schopt de beveiliger ook. Een van hen bijt vervolgens in de arm van de beveiliger. De twee ontkomen, maar op de Burgemeester Brokxlaan worden de vrouwen door politieagenten aangehouden.

Aangehouden

De 22-jarige vrouw uit Tilburg en 18-jarige vrouw uit Schiedam zitten vast. De NS-medewerker heeft aangifte van zware mishandeling gedaan.

