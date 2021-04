Elles zoekt al 9 maanden naar haar hond Pufi in de bossen in Woensdrecht

De vermiste Pufi (foto: Elles Stryts). vergroot

Al driekwart jaar zoekt Elles Stuyts uit Schiedam (Zuid-Holland) in de omgeving Hoogerheide naar haar hondje Pufi. Ze raakte hem uit het oog toen hij ontsnapte in Bergen op Zoom. Maar hij kan zeker nog leven, zegt Elles. Zo nu en dan krijgt ze meldingen van mensen die denken het hondje gezien te hebben.

Rond Hoogerheide is het een en al bos. Volgens Elles verschuilt haar hondje Pufi zich waarschijnlijk daar in de buurt. Ze is ervan overtuigd dat hij al die tijd overleefd kan hebben. Ze wordt gesterkt omdat ze tijdens haar zoektocht een andere hond ving in Tiel. Dit hondje uit Roterdam werd ook al heel wat maanden vermist en had zichzelf in leven gehouden. Het ging hierbij om een straathond uit het buitenland. Dat is Pufi ook, hij komt uit Roemenië.

"Het grootste gevaar is verdrinken of overreden worden", zegt Elles. "Ze eten wellicht kattenvoer uit schuurtjes of overblijfselen van wilde dieren." Maar het kan zijn dat hij te zwak is en dan in het water valt als hij gaat drinken. Maar als dat niet gebeurt en hij vindt zijn draai, kan hij prima overleven in het wild. "Er is zelfs een geval bekend van een hond die zich heeft aangesloten bij een kudde herten. Die loopt daar nog steeds."

Elles hoopt dat meer mensen meldingen maken als ze het hondje zien. Ze is vooral op zoek naar foto's en video's en roept op het beestje niet te pakken. "We willen hem in beeld hebben." Zijn baasje loopt nog met veel vragen rond: "Is het hem? Hoe ziet hij eruit? Waar leeft hij?" Ze verwacht dat hij rond Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen of Woensdrecht op kan duiken.

Waar hij leeft is belangrijk omdat ze dan een plan kunnen maken om Pufi te vangen. "De eerste stap is dan voerplekken maken met een vangkooi. Maar dat kan pas als we zijn leefomgeving in de gaten hebben." Ze vraagt mensen die daar lopen om mee te helpen. "Maar als ze hem proberen te pakken wordt hij daar gestresst van. We hebben veel meer aan foto's en filmpjes."

Pufi is via een stichting bij Elles terecht gekomen. Het was de bedoeling dat hij bij haar socialiseerde zodat hij daarna naar een adoptiegezin kon. Zo ver is het niet gekomen. Ondanks dat hij uiteindelijk toch weer weg zou gaan voelt ze zich verantwoordelijk. Ze doet er met een groeiend aantal mensen uit de omgeving Hoogerheide alles aan om het beestje te vinden.

