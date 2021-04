Grote brand in huis met rieten dak in Etten-Leur, rook trekt richting A58

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In een huis aan de Achter de Molen in Etten-Leur is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. Metershoge vlammen slaan uit het dak. Het huis heeft een rieten kap waardoor er ook veel rook vrijkomt. In het huis is niemand meer aanwezig.

De brandweer is met veel materieel ter plekke om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de veiligheidsregio kan dat vanwege de rieten kap nog wel enige tijd duren. De brand is ontstaan in het huis. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar een bijgebouw door het dak met water nat te houden.

Snelheid aanpassen

De rook trekt richting de A58. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer last kan krijgen van de rook. Automobilisten wordt gevraagd om de snelheid aan te passen.

Ramen en deuren dicht

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te zetten.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Google Street View vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.