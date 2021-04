Grote brand in huis met rieten dak in Etten-Leur, vuur is onder controle

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote brand in huis met rieten kap in Etten-Leur, rook trekt richting A58

In een huis aan de Achter de Molen in Etten-Leur is zaterdagmiddag rond halfvijf een grote brand uitgebroken. Metershoge vlammen sloegen uit het dak. Het huis heeft een rieten kap waardoor er ook veel rook vrijkwam. De bewoners waren op tijd hun huis uit. Rond halfzes was het vuur onder controle.

Volgens de veiligheidsregio zal het nablussen nog enige tijd in beslag nemen. De brand is ontstaan in het huis. De exacte oorzaak is nog niet bekend. De brandweer probeerde bij het blussen te voorkomen dat de brand zou overslaan naar een bijgebouw door het dak met water nat te houden.

Snelheid aanpassen

De rook trok richting de A58. Rijkswaterstaat waarschuwde dat het verkeer last kon krijgen van de rook. Automobilisten werd gevraagd om de snelheid aan te passen.

Ramen en deuren dicht

De veiligheidsregio adviseerde mensen in de omgeving die last hebben van de rook om hun ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te zetten.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Foto: Google Street View vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.