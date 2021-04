Derde generatie aspergetelers in Helvoirt: 'Het zit in ons bloed'

Wachten op privacy instellingen... Walter(links) en Ton Gubbels met een portret van opa en pa (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/2 Asperges zitten in het bloed bij de familie Gubbels in Helvoirt.

Aspergebloed hebben ze, de telgen van de familie Gubbels in Helvoirt. Al drie generaties zitten ze in het dorp in de teelt van het witte goud, maar daarvoor zaten er ook al telers aan oma's kant. Hoewel er inmiddels heel wat meer kilo's geoogst worden dan in het prille begin is er één ding onveranderd gebleven: alle asperges komen van de koude grond.

Walter Gubbels (56) maakt daar meteen een kleine aantekening bij: "We hebben in Sint-Oedenrode twee hectare in kassen, maar dat doen we alleen omdat we het hele seizoen willen blijven leveren, ook als het even wat kouder wordt."

De bulk komt van de enorme aspergevelden in Helvoirt. Maar liefst 45 hectare groot. "Het is nu nog vroeg in het seizoen, dus veel komt er nu nog niet vanaf. Maar als het warmer wordt halen we hier 600 tot 800 kilo per week uit de grond", zegt Walter.

Paasdrukte

Samen met zijn broer Ton (55) nam hij het bedrijf van zijn vader destijds over. Inclusief de aspergewinkel bij de boerderij waar op drukke dagen als deze zaterdag voor Pasen ook andere familieleden bijspringen. "Pasen zorgt al jaren voor een piek. Mensen zien het als het begin van de lente en daar hoort een aspergemaaltijd bij." Dat de groente op dit moment nog behoorlijk aan de prijs is speelt daarbij minder een rol.

"Omdat we alles onder plastic telen hebben we al vroeg volop asperges", zegt Walter. Trots kijkt hij hoe een werknemer met de 'Aspergespin' de lagen plastic van een rij haalt. "De machine is een arbeidssteun zodat de mensen de folie er niet zelf af hoeven te trekken." Maar hij voegt daaraan toe dat het apparaat zeker geen robot is. "We steken nog steeds alles met de hand."

Poolse werknemers

In het Duits vraagt hij een werknemer om te demonstreren hoe dat moet, aspergesteken. "Je moet diep genoeg steken om de asperge niet te beschadigen." Het is een handigheid waar even voor geoefend moet worden, geeft hij toe. "Daarom zijn we blij dat we al jaren kunnen rekenen op Poolse arbeiders die ieder seizoen terugkomen. Die weten hoe het werkt." Twintig hebben ze er dit jaar aan het werk. "Sommigen brengen hun gezin mee, maar de meesten komen alleen."

Met de 45 hectare aspergevelden aan de Nieuwkuijkseweg is hun bedrijf zeker niet het allergrootste in de aspergeteelt, zeggen de broers. "In Limburg zitten veel grotere bedrijven, die hebben soms wel honderd hectare." Maar dit is een maat waar ze zich goed bij voelen. "Veel groter willen we niet worden."

