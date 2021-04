Drie mannen overvallen vrouw in Breda, agenten zochten naar daders in wijk

Vrouw overvallen door drie mannen (Foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een vrouw is zaterdagmiddag rond halfzes door drie mannen overvallen in de Wensel Cobergherstraat in Breda. Een van de daders bedreigde de vrouw met een vuurwapen. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Meerdere agenten zochten in de omgeving naar de daders, maar hebben ze niet gevonden.

Volgens de politie zijn de drie daders tussen de vijfentwintig en dertig jaar. Twee van de daders droegen een zwart trainingspak. De derde dader had een grijze jas en spijkerbroek aan. De daders zijn na de overval gevlucht in de richting van een nabijgelegen park.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

Zoektocht naar de daders in omgeving van overval (Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.