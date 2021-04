Drie mannen overvallen vrouw in Breda en bedreigen haar met vuurwapen

Vrouw overvallen door drie mannen (Foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een vrouw is zaterdagmiddag rond halfzes door drie mannen overvallen in Breda. Dit gebeurde toen ze over het fietspad Tussen de Dijken liep, vlakbij de kinderboerderij. Een van de daders bedreigde de vrouw met een vuurwapen. De drie gingen er met geld vandoor.

Meerdere agenten zochten in de omgeving naar de daders, maar hebben ze niet meer gevonden.

De vrouw raakte bij de overval niet gewond. "Maar ze is wel geschrokken", liet een politiewoordvoerster zondagochtend weten.

Signalement

Volgens de politie zijn de drie daders tussen de 25 en 30 jaar oud. Een van hen is licht getint. Die man heeft donkere krullen, is gezet en hij droeg een blauwe spijkerbroek en een grijs vest. De twee andere overvallers droegen een zwart trainingspak. Ze zijn alle drie zo'n 1,70 meter lang.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

Zoektocht naar de daders in omgeving van overval (Foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.