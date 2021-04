Willem II bijna heel duel met man meer, toch staat het met lege handen

Willem II had veel moeite met het tiental van AZ (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II speelde vanaf de vijfde minuut met een man meer, maar stapte uiteindelijk toch met een nederlaag van het veld. Een nederlaag waar bovendien weinig op af te dingen viel. AZ won in Tilburg met 0-1. Wat viel er op tijdens de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion?

Fabian Eijkhout Geschreven door

1. Elf tegen tien

De wedstrijd was nog geen vijf minuten oud toen AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners de bal verspeelde en die fout probeerde te herstellen. Hij raakte in die poging Vangelis Pavlidis hard. Het gevolg was een hele vroege rode kaart. Voor Willem II was het de vijfde keer dit seizoen dat een tegenstander rood kreeg.

In de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag gebeurde dat ook in de eerste helft, toen was het drie minuten voor rust. Willem II eindigde die wedstrijd, die eindigde in een 1-1 gelijkspel, ook met tien man. Jordens Peters werd een kwartier voor tijd toen ook van het veld gestuurd. Tegen Sparta (minuut 78), PEC Zwolle ('85) en FC Emmen ('57) eindigde het duel in elf tegen tien. Tot het duel met AZ werd geen enkele wedstrijd waarin een tegenstander van het veld werd gestuurd verloren. Van Sparta werd met 0-2 gewonnen, tegen PEC (0-0) en FC Emmen (1-1) eindigde het in een gelijkspel.

2. Tussen de linies

Als je niet zou weten welke ploeg rood had gehad, zou je gezien het spelbeeld denken dat AZ met een man meer op het veld stond. 'Let them run', schreeuwde AZ-trainer Pascal Jansen in de eerste helft. En dat gebeurde ook. AZ had het meeste balbezit en oogde ook dreigender dan Willem II. De Tilburgse ploeg was aan het zoeken hoe ze de uitzakkende Albert Gudmundsson moesten aanpakken, hij dook continue op tussen de linies.

Trainer Zeljko Petrovic en assistent Gery Vink waren druk bezig met het neerzetten van de ploeg, waarbij termen als 'overnemen', 'doordekken' en 'praat met elkaar' veelvuldig te horen waren in het lege Koning Willem II Stadion. Ook in de tweede helft lukte het Willem II niet om de overtalsituatie te benutten. Alleen in de slotfase ging het echt op jacht naar een doelpunt, maar de tegentreffer die een kleine twintig minuten voor tijd viel werd niet meer weggepoetst.

3. Driess Saddiki

Pol Llonch kreeg in minuut 37 geel. Petrovic schreeuwde nog een keer dat het kwam door het uitblijven van het doordekken. De oefenmeester draaide zich om en gaf het sein aan Driess Saddiki om warm te gaan lopen. In de rust bleef hij dat ook doen, om vanaf het begin van de tweede helft eindelijk weer eens te spelen in het rood-wit-blauw.

Saddiki speelde tot zaterdagavond slechts negentien procent van de mogelijke speelminuten in de Eredivisie dit jaar. Nadat hij in de eerste seizoenshelft lange tijd buitenspel stond, keerde hij begin 2021 terug op het veld. Na twee wedstrijden was het weer klaar. Na elf wedstrijden zonder speeltijd kreeg hij nu weer speeltijd. Voor de ploeg van Petrovic keert zo een belangrijke kracht terug in deze belangrijke fase van het seizoen.

