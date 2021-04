Aanhoudingen na ongeregeldheden in Vught, politie rukt massaal uit

Bij een ruzie op de Repelweg in Vught zijn zaterdagavond twee mensen aangehouden. Volgens een getuige verzamelden twee groepen mensen zich en liepen de gemoederen aardig op. Ook zijn er klappen gevallen.

De politie rukte met meerdere wagens en een arrestantenbusje uit. Meer informatie over het voorval kon wijkagent Marcel de Rouw nog niet geven. “We gaan eerst onderzoeken wat er precies is gebeurd." Ook waarom de twee mensen zijn aangehouden, wilde hij niet vertellen.

Verschillende voorvallen

Aan het eind van de middag verzamelden op een andere plek in Vught ook al twee groepen jongeren zich in de omgeving van het Lidwinaveld en de Brabantlaan. Vermoedelijk om met elkaar op de vuist te gaan. Dat werd met hulp van buurtbewoners in de kiem gesmoord. Volgens wijkagent Marcel de Rouw gaat het twee losstaande gevallen.