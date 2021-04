Drie mannen gepakt na ongeregeldheden in Vught waarbij man werd mishandeld

1/2 Politie grijpt in bij ongeregeldheden in Vught

Bij een ruzie op de Repelweg en de Molenstraat in Vught zijn zaterdagavond drie mannen aangehouden. Zij zitten zondagochtend nog vast, laat de politie weten. Volgens een getuige verzamelden twee groepen mensen zich en liepen de gemoederen hoog op. Een man van 24 werd mishandeld. Volgens de wijkagent was de aanleiding voor de ruzie een verkeersconflict.

"Hij had een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn auto liggen", zegt de woordvoerder. Om watvoor wapen het precies gaat, is nog onduidelijk. De politie rukte met meerdere wagens en een arrestantenbusje uit. In totaal ging het volgens omstanders zeker om vijftien à twintig politiewagens, maar volgens de politie waren het er acht.