Zalige beelden: paashaas serveert gekleurde eieren in Dierenrijk

De paashaas moest vanochtend al vroeg uit de veren om de dieren van het Dierenrijk in Mierlo te verrassen met een heerlijk ontbijtje. Ook dit jaar stonden er weer kleurrijk beschilderde eieren op het paasmenu.

De dieren moesten er wel wat voor doen. De eieren lagen her en der verstopt in de dierenverblijven, dus de slaap uit de ogen wrijven en aanschuiven voor het ontbijt was er dit keer niet bij.