Guur weer en sneeuw op komst: 'Begin van de week is het bijna winter'

Weet je nog, afgelopen woensdag? Ruim 25 graden was het toen in Brabant, de eerste zomerse dag van dit jaar. Hopelijk ben je daar niet te snel aan gewend geraakt, want begin komende week is het 'bijna winter', vertelt Alfred Snoek van Weerplaza.

"Die weersverandering merken we komende nacht al", laat Alfred weten. "In de loop van de nacht naar maandag wordt het bewolkt en gaat er regen vallen. De wind trekt aan en maandagochtend worden de meeste mensen in Brabant wakker met regen. Die trekt snel weg richting Limburg en het zuidoosten van België. Maar net zo snel als het opklaart, dienen zich de eerste buien van die dag aan. Die komen uit heel koude lucht. Oorspronkelijk is die lucht afkomstig uit de regio Spitsbergen. Dan kun je je wel voorstellen hoe koud die lucht is! Onderweg hier naartoe is die wel ietsje opgewarmd boven het relatief warme zeewater, maar de lucht is toch nog zo koud dat de buien zondag gepaard gaan met hagel en sneeuw."

Tussen de buien door wordt het volgens Alfred een graad of 6. "Maar tijdens een fikse bui is het, zelfs midden op de dag, slechts 1 of 2 graden. Een gure dag dus. Vooral omdat de wind nadrukkelijk aanwezig is. Tijdens de buien is die extra vlagerig."

Geen sleetje rijden

Dit weer zet dinsdag en woensdag nog even door. "Dat worden ook dagen met winterse buien, gure wind en lage temperaturen", vertelt Alfred. "Misschien dat we ergens in Brabant zelfs een keertje opstaan met een 'aangewit' landschap'. Het zal geen sleetje rijden worden ofzo, maar het kan er een beetje winters uitzien tijdens de vroege ochtend. Overdag komt het aprilzonnetje erbij, maar veel warmer dan een graad of 6 wordt het ook dan niet."

Volgens Alfred gaat het om droge sneeuw. "Maar die valt op een heel warme ondergrond, omdat het toch al april is. Vandaar dat de sneeuw niet blijft liggen. Maar tijdens de nachten - als je een flinke sneeuwbui krijgt - kan de aanwas van sneeuw zo heftig zijn, dat die niet snel kan wegsmelten. Daardoor kan het dan toch even wit worden."

Nachtvorst

In de tweede helft van komende week gaat de temperatuur een heel klein beetje omhoog, met name overdag. Dan verwacht Alfred wat meer zonneschijn en wat minder wind. "Als je dan uit de wind in de zon zit - als die mooi doorbreekt - is het op zich nog wel aardig weer. Maar 's ochtends vroeg heb je echt je handschoenen nodig, want de nachten worden juist wat kouder. Volgend weekend is er een gerede kans op een beetje nachtvorst."

