Meisje (12) aangehouden na mishandeling jongen (17) door groep in Tilburg

Een 17-jarige jongen is zaterdagmiddag mishandeld door een groep jongeren op de Stappegoorweg in Tilburg. Dit gebeurde tussen kwart voor vier en tien over vier 's middags, vlakbij het bushokje bij de Ireen Wüst-ijsbaan. Een 12-jarig meisje en een 18-jarige man zijn aangehouden.

De 17-jarige jongen was op zijn scooter naar het bushokje gereden toen hij zag dat vrienden van hem daar werden lastiggevallen door een groep jongeren. Die groep was op de twee afgekomen nadat zij de fietskelder verlieten, sloot hen in en zette hun fietsen op slot.

Camera op helm

Toen de 17-jarige scooterrijder bij de groep aankwam, merkte de groep op dat hij een kleine camera op zijn helm had. Daarop werd de 17-jarige jongen door verschillende jongeren meerdere keren tegen zijn helm en hoofd geslagen. De groep probeerde de camera ook te grijpen. Toen dit niet lukte, trokken de jongeren het slachtoffer van zijn scooter. Ze bleven hem ook daarna schoppen en slaan. Toen het de jongen lukte op te staan, ging de groep ervandoor richting de fietstunnel van de Ringbaan-Zuid.

De 18-jarige verdachte werd zaterdagavond thuis in Tilburg aangehouden. Zondagochtend hielden agenten het 12-jarige meisje thuis aan. Beide verdachten zitten vast en worden door agenten gehoord. Het onderzoeksteam onderzoekt wat hun precieze rol was bij de mishandeling.

Op beeld

De politie roept alle jongeren die deel uitmaakten van de groep en betrokken waren bij de mishandeling op zich te melden. "Verschillende jongeren staan op beeld", benadrukt een woordvoerder. Het onderzoeksteam bekijkt deze beelden en onderzoekt wie deze mensen zijn. Het onderzoeksteam sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.

De politie komt verder graag in contact met getuigen van de mishandeling. "De Stappegoorweg bevindt zich vlakbij de Ringbaan-Zuid. Dit is een drukke weg. Er moeten dan ook zeker mensen zijn die hiervan getuige waren."

