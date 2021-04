Uitgeruste Van Gerwen kijkt vol vertrouwen uit naar Premier League Darts

Darter Michael van Gerwen (foto: ANP). vergroot

De Premier League of Darts staat op het punt van beginnen. Geen zalen vol fans in verschillende steden en niet op donderdagavond zoals we gewend zijn, maar in drie verschillende blokken achter gesloten deuren in de Marshall Arena in Milton Keynes. Ondanks dat heeft Michael van Gerwen er zin in.

Job Willemse Geschreven door

De laatste keer dat we Van Gerwen aan het werk zagen was tijdens de UK Open begin maart, waar hij in de halve finale werd verslagen door een ontketende Luke Humphries. Daarna liet ‘Mighty Mike’ de Super Series schieten om wat rust te pakken en wat tijd bij zijn familie te kunnen doorbrengen. “Ik moet af en toe ook even aan mezelf denken”, zegt Van Gerwen.

“Mensen maken er altijd een groot ding van als ik een vloertoernooi laat schieten. Ik loop lang genoeg mee om te weten of wat ik wel en niet moet doen. Ik voelde dat ik even rust nodig had. De tijd die ik bij mijn gezin ben, motiveert mij alleen maar om er nu weer keihard tegenaan te gaan.”

"Ik koop weinig voor wat hij roept in de media."

Zelfs als Van Gerwen niet aanwezig is op zo’n vloertoernooi, wordt er nog vaak over hem gesproken. Peter Wright zei twee weken geleden onder meer dat Van Gerwen volgens hem dit jaar geen televisietoernooi gaat winnen, iets wat de Schotse darter later nuanceerde.

Van Gerwen zelf kan er weinig mee. “Ik weet hoe Wright is, ben het wel gewend. Hij zal me wel lief vinden, want hij heeft het altijd over mij. Het is een goede collega en ik kan het goed met hem vinden, maar ik koop weinig voor wat hij roept in de media.”

De Premier League is door corona anders dan voorgaande jaren. Van Gerwen zal van maandag tot en met vrijdag vijf dagen op rij in actie komen. En zo zijn er nog twee blokken: een in eind april, de ander in mei. En dus moet Van Gerwen er vanaf dag één staan, anders loop je al snel achter de feiten aan. De veranderde opzet is wel even wennen voor 'Mighty Mike'.

"Als ik mijn topniveau haal, is de kans groot dat ik win."

“Natuurlijk, dat is wel even een verschil. Maar ik ben allang blij dat we gewoon kunnen darten, dat de PDC dit mogelijk kan maken. Dat meen ik echt. Het liefste wil je weer elke donderdagavond in verschillende steden in zalen vol met fans gooien, maar we moeten er het beste van maken met z’n allen.”

Van Gerwen heeft vooral zin om weer te gaan gooien. Ook nu weer zal hij met zijn nieuwe pijlen gooien. "En dat bevalt nog heel goed tot nu toe", zegt de huidige nummer twee van de wereld. "Ik moet de pijlen de tijd geven en er veel mee gooien. Ik heb al een paar goede partijen gegooid, maar het beste medicijn om het vertrouwen in je pijlen te krijgen is een toernooi winnen, dus daar ga ik vol voor."

De darter uit Vlijmen gaat, zoals we hem kennen, van eigen kracht uit en gokt op een zesde Premier-Leaguetitel. Maar met wie houdt hij rekening? “Ieder jaar in de Premier League kent een verrassing. Natuurlijk zullen we Gary Anderson, Peter Wright en Gerwyn Price in de gaten moeten houden. Maar als ik mijn topniveau haal, is de kans groot dat ik win.”

