Mathieu van der Poel net geklopt in eindsprint Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel is er zondag niet in geslaagd om zijn titel te verdedigen in de Ronde van Vlaanderen. De Deen Kasper Asgreen ging er in een rechtstreeks sprintduel met de hoofdprijs vandoor.

Van der Poel zette op 16 kilometer van de finish de aanval in op de Koppenberg en wist een gaatje te slaan. Zijn grote rivaal Wout van Aert werd er daardoor afgereden, maar Asgreen kon aansluiten.

Beide renners werden in de vlakke eindfase van de race niet meer bijgehaald door de groep achtervolgers, waarna Van der Poel ‘alleen’ nog de sprint hoefde te winnen. Asgreen bleek echter de sterkste van de twee en finishte ruim voor de hoofdschuddende Van der Poel, die vlak voor de finish opgaf.

Ontgoocheld

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld, ik was mezelf graag opgevolgd. Maar ik ben op waarde geklopt. Ik gun het hem ook wel. Hij is iemand die mee een koers maakt", doelde Van der Poel op Asgreen. "Ik zat al op mijn limiet. Ik had tijdens de koers al gemerkt dat hij de sterkste was en steeds het beste op versnellingen reageerde. Hij is de verdiende winnaar."

Van der Poel trok de sprint in gang. "Ik kon 5 seconden aanzetten en toen was het op", omschreef hij die laatste meters. "Maar ik heb ook zeker niet gedacht dat het binnen was, alles behalve."

Voorjaar afgesloten

Met de tweede plaats in Vlaanderen sloot Van der Poel zijn voorjaar af waarin hij onder anderen twee ritten in Tirreno-Adriatico won en de Strade Bianche. "Ik zou tevreden moeten zijn over mijn voorjaar, maar ik ben een winnaar. Dus dat voel ik nu nog even niet." Op 18 oktober 2020 wist Van der Poel de Ronde van Vlaanderen wel te winnen. Hij versloeg toen Wout van Aert in de eind sprint.

