Campings bomvol met jonge gezinnen: 'Thuis hebben we ook geen zwembad'

De familie Hoefnagels kampeert dit weekend in Eersel Volgende Vorige vergroot 1/2 De paashaas heeft het druk op de Brabantse campings.

De paashaas heeft het druk op de Brabantse campings. Hij moet knuffelen en paaseieren verstoppen, want het zijn vooral gezinnen met jonge kinderen die er dit weekend even uit willen. Ook al is vanwege de coronamaatregelen nog niet alles open.

Marloes en Michiel Hoefnagels uit Breda vieren Pasen altijd met de familie. "Normaal gesproken gaan we op familiebezoek om overal eitjes te zoeken, maar dat is deze keer toch wat lastiger", zegt Michiel. De paaseieren zoeken ze deze Pasen op camping Terspegelt in Eersel. "We vermaken ons hier prima, we hebben al drie keer gebarbecued."

'Er is hier genoeg te beleven'

De behoefte om er even uit te zijn was groot. "Dat mis je toch wel in deze tijd. Echt even helemaal weg! Hier zijn we veel buiten, vooral de kinderen zijn heel actief", zegt Marloes enthousiast. "Er is hier van alles te doen. We zitten weinig stil." Dat de horeca gesloten is en ook het zwembad vinden ze geen probleem. "We hebben hier het bos, volop rust. Morgen is er een speurtocht, genoeg te beleven dus."

De Eerselse camping is niet volgeboekt, maar dat komt vooral omdat de Duitse gasten hun reis noodgedwongen hebben geannuleerd. " Volgens Dorien Verschuiten, manager van Terspegelt, hebben veel campingbezoekers uit Duitsland hun verblijf nu doorgeboekt naar volgend jaar. "De meeste gasten komen nu uit Brabant."

Campingveld vol Bosschenaren

Dat geldt ook voor vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Paul Eerhart uit Den Bosch beleeft er met vrouw en dochtertje zijn vuurdoop. "Gelukkig kregen we met het opzetten van de tent veel hulp van ervaren kampeerders", zegt hij lachend. "We staan hier voor het eerst, maar de meeste mensen op dit terrein ken ik al. Ze komen bijna allemaal uit Den Bosch." Gezellig is het, zegt hij. "We gaan straks samen eten en dan brengt iedereen een hapje mee."

De familie Geluk uit Steenbergen staat met de caravan in Vinkel. "Het is even wat anders dan thuis", zegt Vera lachend. "Normaal zouden we wat meer ondernemen, maar dat zit er nu niet in. Het is niet anders." Belangrijk is dat er voor de kinderen volop vermaak is, vinden ze. "En wij ontspannen lekker voor de caravan."

